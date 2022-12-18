Abre IEC registro a independientes

El Instituto Electoral de Coahuila da inicio al periodo para que los interesados en participar en las próximas elecciones como candidato independiente manifiesten su intensión e inicien el proceso.

El pasado viernes inició el periodo de registro el cual se llevará del 16 al 30 de diciembre en los Comités Distritales, sin embargo hasta el momento nadie ha manifestado su intención de registrarse.

Ana Marcela Fuentes Presidenta del Comité Distrital 05 con cabecera en Monclova, indicó que desde el pasado viernes están al pendiente en caso que alguna persona pida información o presente su carta de intención.

Oficialmente los Comités Distritales y Municipales del IEC estarán instalados a partir del 16 de enero, pero ya iniciaron su trabajo en este proceso, debido a que los independientes deben iniciar con la recolección del apoyo ciudadano en enero.

“Ahorita estamos atendiendo a las personas que vayan a querer participar como Candidatos Independientes para la renovación del Congreso del Estado, tienen que presentar su carta en la que manifiesten su intensión para iniciar el proceso”.

Señaló que estarán a disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para atender a la población.

El periodo para que las personas que aspiran a una candidatura independiente manifiesten su intensión inició el pasado viernes, en donde hasta el momento nadie ha pedido información, pero esperan que en las próximas dos semanas se respuesta.