Abre la FCA inscripciones para maestrías

Monclova., Coah.- La Facultad de Contaduría y Administración apertura su periodo de inscripción para maestrías en Administración y contribuciones tributarias, la cual dará inicio en el mes de enero.

Gabriel Aguilera Mancilla, Director del plantel dijo que estás maestrías se aperturan cada semestre con la intención de preparar a quienes ya tienen una licenciatura con preparación y conocimientos de otro nivel que les permita tener nuevas oportunidades en otros sectores laborales de la sociedad.

Mencionó que la maestría en administración cuenta con tres especialidades que son negocios, recursos humanos y finanzas, áreas que son altamente demandadas y dónde se requiere profesionistas de alto nivel de conocimientos.

Así mismo explico que se cuenta con docentes altamente calificados para impartir cada una de las materias de estas maestrías y post grados que ofrece la universidad, por lo que es importante que quienes se interesen en tener un avance en sus estudios se inscriban para el ciclo que inicia en enero del 2023.

"Tenemos convenios con empresas, cámaras e instituciones para que sus trabajadores puedan ser parte de nuestras maestrías a precios especiales, esto con el fin de reforzar el capital humano y que quienes tengan ya una licenciatura puedan incrementar sus conocimientos en cada una de las áreas y con ello acceder a empleos mejor pagados, pero sobre todo para que aperturen sus campos de trabajo a otras áreas".