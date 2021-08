Abre oficina de pasaportes

Desde ayer abrió la oficina de pasaportes, por día se agenda hasta 70 citas para renovación y trámite por primera vez, los últimos meses hubo mucha demanda de pasaportes porque a nivel nacional incrementó mucho llegaba gente de Monterrey, Torreón, del Norte del Estado que acudió a Monclova.

Juan Antonio Hernández Sillas, jefe de oficina de Relaciones y Exteriores, señaló que se brindó el servicio a toda la gente con la mayor calidad posible, la demanda es a nivel nacional, la gente señala que hay expectativas por la reapertura de puentes, por eso quieren tener su papelería lista, pero ante esta situación no hay nada oficial.

El teléfono es 01 800 80 10 773, la semana pasada las personas que estuvieron en Monclova, mencionaron que no había en todo el Estado, por eso se trasladaban hasta Monterrey siempre hay citas, el problema es que se llena el límite de citas.

Dijo que se sujetan a una lista que envía la Secretaría de Relaciones y Exteriores directamente, el sistema no permite tramitar a quien no esté en esa lista, por eso la importancia de que hagan el trámite con tiempo y no se dejen sorprender por terceras personas, el trámite es personal.

Si es primera vez tener el CURP a la mano, si es renovación es tener el CURP y pasaporte anterior, los únicos pagos se realizan en el banco y el derecho municipal, no se debe hacer otro pago.