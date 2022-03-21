Abren convocatoria para la Academia de Policía

La Dirección de Seguridad Pública abrió la convocatoria para la Academia de Policía que iniciará en el mes de junio, con la finalidad de realizar la contratación de 70 elementos este año, lo que permitirá incrementar la presencia en los diferentes sectores.

Raúl Alcocer Cruz, director de este departamento, señaló que a partir de este fin de semana se lanzó la convocatoria para los hombres y mujeres que estén interesados en pertenecer a la corporación.

Esto se da en respuesta al llamado de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, Sonia Villareal, quien dijo que para el mes de junio deben iniciar el trabajo las academias para la contratación del personal en tiempo y forma.

En el caso de Monclova se abre la convocatoria para hombres y mujeres no mayores de 36 años de edad, que no hayan participado en ninguna otra corporación, y deberán cumplir con los requisitos.

Para la dirección de este municipio se contempla la contratación de 70 elementos para este año, por lo que dijo que se requiere del registro de por lo menos 100 aspirantes, ya que de estos algunos no pasarán las pruebas y se debe cumplir con el numero de elementos que se contratarán.

Mencionó que esto es parte de la estrategia del municipio para tener una mayor presencia policial, con la contratación de 70 elementos este año, una cantidad similar en el 2023, al igual que en el 2024, con lo que se duplicará el número de elementos en la corporación de esta ciudad.

Raúl Alcocer señaló que es necesario contar con mayor presencia policiaca, en cada uno de los sectores, para disminuir la incidencia de delitos, así como tener una mayor respuesta a los reportes.