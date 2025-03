Abrirá recaudación este fin de semana

El Administrador Local de Recaudación de Rentas descartó que a partir del primero de abril se implementen operativos en contra de los vehículos que hayan incumplido con el pago de derechos de control vehicular e informó que este fin de semana estarán abiertos los módulos para atender a la población.

Pablo González González descartó que a partir de la próxima semana se vayan a aplicar los operativos de seguridad como se aseguró a través de redes sociales, ante lo que señaló que no existe ninguna indicación.

"No podemos caer en confusiones, es una publicación que está anunciando que va a haber retenes, pero hasta ahorita no tenemos ninguna información al respecto, pero los únicos que están facultados para hacer este tipo operativos es la dirección de Seguridad del Estado y no nos han comentado nada".

Consideró que por lo menos a corto plazo no se tiene contemplado y enfatizó que de darse no son con fines recaudatorios.

El funcionario mencionó que el próximo lunes 31 de marzo vence el plazo para el pago de derechos de control vehicular sin recargos, por lo que invitó a la población a que realice su pago en lo que resta de este mes.

Señaló que se ha tenido buena respuesta de la población con cerca de 47 mil placas que se han entregado y dijo que para apoyar a los contribuyentes, los módulos de atención que se encuentra ubicados en Soriana y Telegrafos estarán abiertos este fin de semana.