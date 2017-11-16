Abrirán Juzgado Cuarto Familiar

A partir de este jueves, el Centro de Justicia pondrá en funcionamiento el Juzgado Cuarto Familiar Oral que atenderá todos los casos que se presenten hasta igualar los 2 mil 800 expedientes que existen en el otro tribunal.

A las 9 de la mañana de este jueves entrará en funcionamiento el nuevo Juzgado Familiar que se encargará de atender los casos pendientes de pensiones alimenticias, divorcios, pérdidas de patria potestad, entre otros asuntos.

El Magistrado del Distrito Judicial de Monclova, Miguel Ángel Ramírez comentó que en noviembre del año pasado entró en vigor el nuevo sistema de justicia familiar, es por ello

que dos juzgados se quedaron con el sistema tradicional y uno más se convirtió en oral para darle mayor agilidad pero sobretodo transparencia a los procesos.

Indicó que, atendiendo a la solicitud de usuarios, abogados, así como para darle mayor agilidad a los procesos el Tribunal Superior de Justicia tomó la determinación de abrir un nuevo juzgado familiar.

Dijo que el juzgado del sistema tradicional está tratando de sacar adelante los expedientes que recibieron antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, por lo que no pueden recibir nuevas denuncias.

Mientras tanto en el juicio oral familiar se registró una gran cantidad de expedientes que se recibieron en el primer año del juzgado pues se cuenta con más de 2 mil 800 expedientes por diferentes circunstancias, los cuales se encuentran en proceso o están por concluir.

Aseguró que este juzgado será el único que estará trabajando en la totalidad de las denuncias que se reciban hasta que lleguen a 2 mil 800 expedientes igual que el juzgado que se abrió el año pasado.

“La intención es que los juzgados igualen el trabajo o se dé la oportunidad al primer juzgado familiar oral de avanzarle a los expedientes que tienen pendientes para eficientar labores, darle una respuesta a los solicitantes, pero sobretodo trabajar en igualdad de condiciones”, recalcó el magistrado.

