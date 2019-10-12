Abrirán una nueva tienda en el mall

Se tiene contemplado que para antes de que finalice el año abrirá sus puertas en Monclova la cadena de ropa C&A, en las instalaciones del Mall Paseo Monclova, por lo que este 15 y 16 de octubre, se llevará a cabo el proceso de reclutamiento de personal en las instalaciones del Servicio Nacional de Empleo.

En total serán 105 vacantes las que ofertará esta cadena que cuenta con sucursales en toda la república y que próximamente se instalará en la localidad.

Edna Miroslava Heredia Alarcón, Coordinadora Regional del SNE informó que el martes y miércoles de la próxima semana, los representantes de la tienda estarán en la dependencia para entrevistar a los aspirantes.

Edna Miroslava Heredia Alarcón, Coordinadora Regional del SNE.

Es por eso que exhortó a las personas que están en busca de un empleo, para que acudan y presenten su solicitud.

Dentro de las vacantes que se ofertan está jefe de ventas, jefe de recursos humanos, líder de prevención de pérdidas, líder de imagen visual, staff de venta de tiempo completo y medio tiempo, cajero, líder de servicios financieros, promotor de medio tiempo.

Señaló que uno de los puntos que se destacan de esta franquicia, es que ofrece oportunidad a los estudiantes, con puestos a medio tiempo, ya que son pocos los establecimientos que ofrecen este tipo de vacantes.

Los puestos que se están ofertando es para personas de 18 a 45 años de edad, en algunos de las vacantes pueden ser estudiante y en algunos puestos se piden carreras como Licenciado de Administrador de Empresas, Ingenierías, Criminólogos o carreras afines.

Aún no se tiene una fecha establecida para el arranque de la tienda, pero se espera que sea antes del mes de enero del 2020.

Comentó que la recepción de solicitudes se realizará de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, por lo que se invitó a todas las personas que están en busca de empleo para que aprovechen esta oportunidad que ofrecerá sueldos atractivos.