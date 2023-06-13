Abuelita no sabía llegar a su casa

Una abuelita de 88 años de edad estaba desorientada, fue llevada a Presidencia Municipal por un taxista pues la mujer decía vivir en la Colonia Leandro Valle pero no recordaba cuál era su casa.

María del Pilar García es el nombre de la tierna mujer que a su edad ya no coordinaba bien sus pensamientos, sin embargo siempre recordó sus generales.

Una empleada de Desarrollo Social salió a ayudar al taxista para bajar a la señora quien iba ataviada con una bata de dormir y usaba una andadera.

Gente del área de Atención Ciudadana comentaron que no es la primera vez que doña María del Pilar llega en las mismas condiciones a la Presidencia.

Así que ya tienen sus datos y contactaron a un familiar para que acudiera lo antes posible a recogerla.

La señora comenzó a contar parte de su historia, pero aseguraban los empleados del municipio que algunas cosas son reales y otras no.