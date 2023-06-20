Abuelito de 69 años trabaja bajo el intenso calor en el centro de Monclova

Monclova.- En la zona centro de la ciudad de Monclova sobre la calle Allende, un abuelito camina de manera apresurada buscando algún papel o basura entre las calles, lleva empujando un carrito en el que carga un recipiente para depositar desechos.

Esta es la historia de Don Valentín de 69 años de edad, es trabajador municipal y a mucho orgullo declara “No me e sentido mal por las altas temperaturas “

Poco antes de las 5 de la mañana Don Valentín ya ha despertado y se alista para dirigirse a su trabajo, el habita en la colonia el Pueblo y en unos cuantos minutos ya está en el área de limpieza para iniciar su jornada de 5:30 de la mañana a las 13 horas, recorre las principales calles de la zona centro hasta arribar a la escuela moderna.

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Su trabajo consiste en barrer y recoger la basura, en su experiencia revela que hace falta mucha cultura de la limpieza, pues la ciudadanía no se esfuerza en depositar la basura en su lugar.

Es sobre el asfalto que pareciera rebotar los intensos rayos del sol, caminando , casi corriendo va Don Valentín cumpliendo con su ardua labor, para él las inclemencias del clima no son suficientes para dejar de hacer su trabajo por lo que ya a optado por proteger su cuerpo con una cachucha, y guantes.

En lo particular Don Valentín señala que el calor se incrementa entre las 11 de la mañana pero tiene que apresurar el paso para evitar sufrir un golpe de calor, en espacios se refugia bajo la sombra de algún árbol, o techados de viviendas por donde cruza.

“E andado bien, cargo mi botella de agua y no e sufrido ningún golpe de calor” exclamó sonriendo