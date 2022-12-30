Abuelito monclovense pierde todo en incendio

MONCLOVA., COAH.- Una vela encendida provocó el fuerte incendio que consumió por completo la humilde vivienda del señor Lorenzo Quiztian Sánchez de 85 años de edad, quien lo perdió todo y ahora pasará la noche de año nuevo entre escombros y muebles quemados en la soledad de su casa.

Fue el pasado miércoles por la tarde noche que el adulto mayor quien habita la casa marcada con el número 128 de la calle Mina en la colonia del Pueblo encendió una vela para alumbrarse ya que no cuenta con luz eléctrica.

Relató que encendió la vela y la dejo clavada en una caja de unicel, sin embargo está resbaló generando que el fuego consumiera todo a su paso.

Vecinos del lugar mencionaron que escucharon un fuerte estruendo y al salir vieron como las llamas consumían la humilde vivienda del señor Lorenzo, quien quiso apagar el fuego sin embargo por su avanzada edad no pudo.

La señora María de Lourdes Reyna dijo que el señor Lorenzo vive solo desde hace muchos años, por lo que la gente del lugar le lleva el taquito diario, sin embargo por esta situación tan lamentable necesita el apoyo de la comunidad en general.

"Es importante unirnos y ayudar a Don Lorenzo, él no quiere dejar la vivienda porque no tiene a dónde ir pues no tiene familia y por ello él quiere quedarse en los retos de su humilde hogar".

Mencionaron que buscan como vecinos donaciones de camas, cobijas, muebles, ropa y alimentos para el adulto mayor que se ha quedado sin nada a causa de este accidente,.además se necesita retirar los escombros y limpiar la vivienda pues nada sobrevivió al paso del fuego.