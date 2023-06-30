Abuelito no abuso de niña de 11 años, la niña mintió por enojarse con él

Monclova.- La Procuraduría de los Niño, Niñas y la Familia (PRONNIF) desacredito que el abuelito Rodrigo "N" haya abusado de su nieta, todo indica que se trató de una mentira por parte de la menor de 11 años luego de enojarse con su familiar.

Los hechos ocurrieron ayer en la noche en la colonia Ampliación Las Flores, donde reportaron que un hombre se había propasado sexualmente con una niña de 11 años. El reporte fue hecho por una vecina luego de que la menor Sarahí "N" argumentara que había recibido tocamientos lascivos.

Por su parte la delegada regional de la procuraduría Marta Herrera, mencionó que se resguardo a la menor en un centro de asistencia social y se realizó la investigación del entorno social.

"Según las entrevistas realizadas por el personal, todo parece indicar que no se acredita en la abuso sexual. Tiene más hermanitos y no comentan que pudiera haber esta situación e incluso le habían llamado la atención, al enojarse tuvo la represalia con su familiar".

Señaló que están trabajando en obtener la información necesaria ya que el abuelito se encuentra detenido, se realizarán entrevistas psicológicas a la hermana y analizar a fondo el entorno, para tener datos sólidos y actuar al respecto.

"Las instituciones como Seguridad Pública tienen un término para mantener a las personas detenidas y si no se presenta una denuncia están obligados a liberarlo".

Así mismo, la familia del señor Rodrigo "N" de 65 años, explicaron que lo que dijo la menor no es cierto y el quiere limpiar su imagen.

Relataron que cuando el abuelito llegó a su casa encontró la menor Sarahí en una situación comprometedora con su novio, a quien corrió del lugar y regaña a la menor, quien se enoja y se sale de su casa para ir con su suegra a decirle que fue abusada, siendo ella la vecina que denunció los hechos.