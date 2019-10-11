Abusan bancos de pensionado

Un problema muy común son los abusos cometidos por los bancos contra adultos mayores, señaló Griselda Arreguín, regidora de Atención a Adultos Mayores quien en días pasados logró que se devolviera un recurso de 4 mil pesos que un banco cobraba de un seguro que se activó sin autorización.

El adulto mayor llevaba todo documentado, era un contrato de hogar, seguro BBV Bancomer, el cual no estaba firmado por él y la póliza tenía un costo anual de mil 340 pesos, le cargaban 99.75 pesos mensuales a su cuenta de nómina.

El afectado pidió ayuda a la regidora y le mostró el contrato que no estaba firmado, llevó estados de cuenta de pensión con los cargos mensuales de un servicio que no contrató, el agravio era de 3 mil 500 pesos.

La documentación se digitalizó y se envió a atención a clientes de la sucursal bancaria, el pasado lunes se les comunicó que el dinero que se cobró sin autorización será trasferido a la cuenta de la persona afectada para antes del 17 de octubre.

“Es un logro importante, entre más documentado tengamos el caso, es más fácil tener respuesta favorable, esto es un problema muy común, los pensionados suelen contratar créditos bancarios y sienten de repente que les falta dinero, acuden al banco a preguntar y se dan cuenta de lo que pasa”, comentó la regidora.

Les dicen que el préstamo está asegurado, es decir que si muere se cubrirá la deuda, aunque sea en contra de lo que la ley marca, que si mueres, la duda se condona.

Los adultos mayores firman documentos, a veces no revisan las letras chiquitas y el banco los consume con intereses, por ello la funcionaria exhortó a los adultos mayores a estar pendiente de la situación.