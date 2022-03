Abusan de abuelitos y les quitan pensión

Son comunes los casos de adultos mayores que son víctimas del abuso de confianza de sus propios familiares que les cobran la pensión del Bienestar y que muchas veces ni siquiera les dan el beneficio, se buscará la manera de dar con estos casos y buscar una solución.

Claudia Garza del Toro; delegada de la Secretaría de Bienestar mencionó que hay casos donde los adultos mayor reciben el apoyo del Gobierno Federal desde el 2018 a través de su cuenta de la pensión del Seguro Social y ni siquiera lo sabían.

Otras veces, los mismos adultos mayores aseguran que no les llega con tal de que los hijos no se enteren pero muchas más sufren abusos, les cobran la pensión y no les dan el dinero.

Este es uno de los temas que se trataran ahora que existirá coordinación con la regiduría del adulto mayor a cargo de Leonardo Rodríguez, porque no entra en competencia de la delegación entrar en temas familiares y quien pudiera interferir es el DIF.

"El caso de abuso extremo de hasta maltratos hemos visto pocos incluso con personas con discapacidad como el año pasado que encontramos un joven encadenado en el patio de su casa y lo atendió el DIF municipal", señaló la delegada.

Hay casos en el que el hijo no vive con él, no le da nada y tiene la tarjeta de la señora, se pelan entre hermanos, estos casos son muy comunes.

Comentó que una solución es detectar el caso y se puede realizar el cambio en efectivo y de manera presencial, aunque el proceso es tardado pues puede tardar hasta dos meses.

Hay otro tipo de abuso el de los bancos, el adulto mayor cree que no le llega la pensión, pero tiene un préstamo y el banco les rebaja de su pensión del seguro y de la pensión del bienestar, es un delito que se puede denunciar, nadie lo hace porque es una tramitología enorme.

Leonardo Rodríguez lamentó que se presente esto, explicó que el adulto mayor por su condición nació y se envolvió en un ambiente donde la confianza era primordial pero en estos tiempos aplican la lógica, a veces su tarjeta hasta una persona dentro de cajero se la facilita con el principio de confianza con el que crecieron, es cuando se da la violencia primordial cuando el adulto es abusado por el familiar para cobrar un derecho.

Incluso han solicitado la evidencia de cámaras en cajeros porque a veces el adulto mayor olvida quien de su familia se quedó con la tarjeta, luego la familia acude y sustrae el apoyo.