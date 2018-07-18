Acaba en noviembre obra del Metrobús

Torreón, Coah.- Será a finales de noviembre cuando quede terminada la obra civil del Sistema BRT o Metrobús Laguna y en 2019 cuando inicie operaciones, informó el Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), Gerardo Berlanga Gotés.

“Todo el tramo debe estar terminado para no dar molestias a ningún ciudadano; estamos a cuatro meses de terminar la obra y el BRT iniciará hasta el 2019”, especificó.

Anunció que hasta el momento el 80 por ciento de la obra está liberada y sólo están trabajando en el 20 restante.

Detalló que el paso inferior del Bulevar Revolución entre Sarabia y Pedro Rodríguez Triana quedará finalizado este mes.

Los carriles de rodamiento de concreto estarán para octubre, además de la obra inducida y superficie de rodamiento de concreto asfáltico para noviembre, y los semáforos, señalamientos, estaciones y parabuses para 2019, un mes antes de que inicie el Metrobús.

Los trabajos del carril de concreto están a un 91 por ciento, el drenaje sanitario al 83, el agua potable al 83, las cimentaciones parabus al 90 y el pavimento asfáltico a un 76 por ciento.

El Secretario describió que la obra civil alcanzará una inversión final de 900 millones de pesos (mdp) con recurso de los tres órdenes de gobierno, y 260 millones de pesos de la iniciativa privada.

Del fallo de licitaciones para equipamiento y señalética, se hará con inversión pública del Estado por el orden de los 110 millones de pesos. Para la construcción de las terminales Mieleras al 100 por ciento y Nazas al 50 por ciento son 250 millones de pesos, con recurso de la iniciativa privada.

Berlanga Gotés comentó que hay dos puntos conflictivos donde se requiere el apoyo de agentes viales para facilitar el flujo vehicular, y son en Revolución en el tramo a Ramos Arizpe y Presidente Carranza.

Adelantó que en el crucero de Múzquiz y Revolución se trabajará del 12 al 16 de septiembre en dos turnos laborales.

Será en agosto y septiembre cuando se platique con los transportistas para establecer el modelo de negocios.

Semanalmente se llevará a cabo una reunión con medios de comunicación para informar del estatus de la obra.

Para estos anuncios en el Edificio Coahuila se dieron cita Sandra Mijares, Directora General de Movilidad Urbana, y Tomás Galván, Director de Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de Torreón; así como Alfonso Tafoya, titular de Órgano Regulador del Transporte Masivo en Coahuila.

Rubén Torres, representante de Torca Empresa Supervisora Externa, avalada por Banobras, y Arturo Gutiérrez, subsecretario de Infraestructura, de Carreteras y Caminos de la SIDUM.