Acapara el Oriente violencia a la mujer

En Monclova se cuenta con un registro de mil 042 mujeres violentadas por sus parejas que reciben protección de Seguridad Pública en coordinación con el Centro de Empoderamiento de la Mujer.

El coronel Victorino Reséndiz manifestó que se tienen restricciones de hombres a sus parejas por violencia contra la mujer, desde el año 2016 al 2017 se ha elevado dicha cifra, atendiendo a más de mil mujeres que corren el riesgo de perder hasta su vida, si no se brinda la protección.

Existe personal capacitado y ocupado en atender esta vigilancia, se cuenta con los números telefónicos de las mujeres, a fin de mantener un contacto cercano, así lo manifestó el jefe policíaco.

Tan solo en el sector Oriente se tiene una cifra de 429 mujeres violentadas, en la zona Sur 273 mujeres, zona Poniente 158, sector Norte 126 mientras que en la zona Centro de esta ciudad 56 mujeres que han sufrido violencia de parte de sus parejas.

Considerable el número de mujeres violentadas, cifra que tiende a incrementar en esta temporada por la entrega de aguinaldo y parejas que discuten por el destino del recurso que reciben de parte de esta prestación.

