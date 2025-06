Familia denuncia a cementera por descarga eléctrica que dejó a hombre en terapia intensiva

Monclova, Coahuila.– Jorge Rodríguez Zúñiga se debate entre la vida y la muerte en una sala de terapia intensiva, luego de haber recibido una fuerte descarga eléctrica mientras apoyaba en un trabajo de vaciado de concreto en esta ciudad. Fue en el libramiento Carlos Salinas, donde se contrató a la cementera CPM para realizar la maniobra, sin embargo, una mala operación provocó el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la cementera realizó el vaciado cerca de cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin tomar las debidas precauciones. Durante la maniobra, una de las unidades tocó un cable de alta tensión, lo que ocasionó que Jorge recibiera la descarga eléctrica que lo mantiene ahora en estado grave.

Este jueves, Beatriz Rodríguez Zúñiga, hermana del afectado, acudió ante la agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia formal en contra de la empresa CPM, al considerar que incurrió en una grave omisión de seguridad. "No tenían las condiciones para trabajar ahí, aun así aceptaron el servicio y ahora mi hermano está pagando las consecuencias", expresó con indignación.

La familia exige que la cementera se responsabilice por los gastos médicos, ya que Jorge no cuenta con seguridad social. "Ya hablamos con el gerente y dijo que ellos no se harían cargo, que no era su responsabilidad. Pido el apoyo de la ciudadanía, de quien pueda ayudarnos, porque ya se están generando muchos gastos", agregó Beatriz, visiblemente afectada.