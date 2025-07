"Presentí su muerte con un dolor en el pecho": Esposa de Misael pide justicia

"Presentí el accidente", así lo señaló Anaí Rodríguez al recordar el momento en que sintió un fuerte dolor en el pecho, sin saber que su esposo, Misael Morales Cabello, acababa de perder la vida en un trágico accidente vial.

El día de ayer se dio el último adiós a Misael quien perdió la vida el pasado sábado al ser impactado por un vehículo cuando transitaba por la Avenida las Torres, aún devastada por la muerte de su esposo, Anaí Rodríguez, pide el apoyo de la ciudadanía para identificar al con-ductor que lo arrolló y huyó del lugar.

"Pido a los vecinos, comerciantes, a quien haya visto algo, que nos apoyen, que se haga jus-ticia por Misael. Él era un hombre alegre, trabajador, no merecía morir así. Y más que nada, que esto no le pase a otra persona", declaró entre lágrimas.

Misael, de 30 años de edad, regresaba de visitar a su padre y se dirigía a su hogar en la colo-nia Veteranos, cuando un vehículo, presuntamente rojo, se le atravesó sin respetar el alto, provocando el impacto.

De acuerdo con su testimonio, supo del accidente a través de una publicación en redes socia-les, esto luego de haber sentido un fuerte dolor en el pecho que le indicaba que algo malo le había pasado a su esposo.

"Estaba en mi casa esperando que regresara Misael y sentí un fuerte dolor en el pecho, por lo que puse en el buscador de Facebook ´accidente motociclista´, encontré una publicación de una joven y le mandé mensaje. Le pregunté si era un muchacho de playera blanca y barba de candado me dijo que sí. Le mandé la foto de Misael, luego la de su moto, y me confirmó que era él".

Rodríguez acudió de inmediato al lugar, pero ya no encontró a su esposo.

"Me puse a preguntar, me dijeron que sí hubo un accidente, pero que ya no estaba. Después me dijeron que lo arrolló un carro rojo, que iba manejado por una mujer, pero no sabemos más, por eso pedimos ayuda".

La Fiscalía General del Estado informó que ya se abrió la carpeta de investigación, aunque no hay cámaras cercanas al punto del incidente, se prevé revisar zonas aledañas y buscar tes-timonios que ayuden a esclarecer los hechos.