Acecha acosador La Zona Centro

Acosaba sujeto a mujeres de la Zona Centro de Monclova, desde una esquina se dedicó a observarlas a la vez que les gritaba obscenidades, esto fue corroborado por las internautas que también transitan por ahí al salir de sus trabajos o escuelas.

Mediante redes sociales denunciaron a un sujeto de acosar a mujeres en la zona centro, esto ocurrió el pasado viernes después de las 2:00 de la tarde, luego que la usuaria Sahori saliera de clases.

Dio a conocer que se encontraba con su novio en la parada de autobuses que está frente a la Central de Dulces del centro de Monclova.

"Cuando llegó el camión de mi novio, yo cruzó la calle para tomar el taxi y este tipo me gritó puras cochinadas, me chiflo, me aventó besos y me empezó a seguir".

Relata que se acercó con un trabajador de la base de taxis y fue entonces que sujeto se regresó y se quedó esperando en la esquina de la calle Guerrero y Miguel Blanco. Ante esto, su novio decidió no subir al camión y la acompaño en lo que ella tomaba un taxi.

"Todo ese rato que mi novio estuvo acompañándome, el sujeto se quedó viendo y esperando en la esquina. No fui la única, también volteaba a ver a otras niñas que pasaban por la zona. Queda claro que a toda hora cualquiera puede estar en peligro, cuídense mucho niñas y procuren siempre estar acompañadas de alguien".

Al darse a conocer la publicación, más usuarias señalaron que a ellas les pasó lo mismo, exhortando a las autoridades a que estén más al pendiente de dicho sector el cual es muy concurrido por menores de edad.