Acechan "coyotes" a obreros en Infonavit

MONCLOVA;COAH.-Ante la vulnerabilidad de trabajadores de Altos Hornos de México quienes no han recibido su pago de nómina desde hace 20 semanas, están recurriendo a "coyotes" de Infonavit para poder retirar el recurso de Fondo de Vivienda, sin embargo les están pidiendo a cambio el 30 por ciento del monto que cada obrero alcanza, por lo que piden la intervención del Gobierno Federal para que intervenga y el monto pueda retirarse de manera íntegra.

El Delegado de Infonavit en el Estado de Coahuila Gustavo Díaz Gámez alertó a todos los obreros de AHMSA para que eviten contactar a este tipo de personas y acudir directamente a Oficinas de Infonavit en Monclova para su asesoría.

"Los van a estafar les van a cobrar por un crédito, se van a quedar con una deuda, van hacer unos trámites a nombre de ellos les harán firmar documentos y se van a quedar con toda la información de ustedes y van a estar muy vulnerables" "No caigan en engaños, las oficinas de INFONAVIT se ubican sobre Boulevard Pape en la colonia Obrera de Monclova y en horario de atención de 8:30 a 2:30 de la tarde y no requieren cita, deben acudir para información y no caer en estafadores" señaló el delegado de Infonavit.

Existen dos maneras de obtener la Subcuenta de Vivienda, uno es a través de la pensión, acuden directamente a oficinas de Infonavit y retiran lo ahorrado y la otra es a través de un crédito, en este último es lo preocupante pues existen estafadores que se aprovechan de la situación y crisis económica que existe en la Ciudad.