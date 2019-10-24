Acelerará Paredes ritmo de trabajo

Con el fin de cerrar el 2019 con obras importantes, el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, se reunió con los directores de los distintos departamentos, para analizar los detalles de las obras que están en proceso y aquellas que están a punto de iniciar, para acelerar el ritmo y cerrar el año, con éxito.

La importancia de esta reunión es ir cerrando la pinza en cuanto a compromisos contraídos con la ciudadanía en cuestión de obras para que no queden pendientes; esto a poco más de un mes en que hará de llevarse a cabo el informe de gobierno correspondiente a este año.

A pesar de ser un año difícil en relación a recursos para llevar a cabo obras de infraestructura, se logró hacer los ajustes y llevar obras básicas a distintos sectores de Monclova, atendiendo el compromiso de reducir el rezago, en la mayoría de las colonias.

La coordinación que existe entre el gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, ha permitido el crecimiento de la ciudad, gracias al programa “Vamos a michas”, con el que se ha logrado eficientizar los recursos, logrando beneficiar a la gran mayoría de sectores donde hacían falta obras de primera necesidad.

El jefe de la comuna reiteró lo que dicho en otras ocasiones”Vamos a cerrar fuerte el 2019” sin embargo no solo cerrará fuerte el presente año, sino que también dentro de la reunión, se habló de las obras con las que estarían recibiendo el 2020.