Aceptan malentendido y dejan en libertad a mujer

Luego de la detención de una mujer acusada de robo por cobrarse “a lo chino” una deuda, fue puesta en libertad y no tuvo que pagar multa, al acreditarse que todo se trató de un malentendido.

Los familiares de la mujer dieron a conocer que la mujer fue detenida acusada de robo, aunque después la consignaron por el delito de “resistencia de particulares” cuando ni siquiera se opuso al arresto.

Ante esto, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora comentó que recibieron un reporte de un supuesto robo, donde se aseguró a una persona que quedó a disposición del Ministerio Público.

Señaló que horas después se acreditó que todo se trató de un conflicto familiar, además se tuvo la presencia de una madre de familia que dio a conocer que se trató de una pelea entre hermanas por un conflicto interno.

Dijo que la mujer declaró que estaba actuando de manera coaccionada por un abogado que le hizo firmar una hoja en blanco donde le pidió unas declaraciones contra el Agente del Ministerio Público.

Aseguró que el abogado le pedía 4 mil pesos presuntamente a solicitud del Ministerio Público, sin embargo en la dependencia no tuvieron que pagar nada, pues todo había quedado completamente aclarado.

“Se dieron unas declaraciones donde presuntamente fue necesario un amparo para que la mujer quedara en libertad, lo que es completamente falso porque al aclararse que todo fue un malentendido se le dio salida a la señora”, recalcó el Delegado.

Asimismo, Chaires Zamora comentó que la detenida no tuvo que pagar una multa de 4 mil pesos para recuperar su libertad, incluso esta situación tampoco representará un problema para ella pues no quedará ningún tipo de antecedente.