Aceptan padres clases en línea

MONCLOVA., COAHUILA.- A muy pocos días de concluir el ciclo escolar, la SEP envió a los estudiantes de nivel básico a terminar su año en línea, toda vez que por las altas temperaturas los alumnos comenzaron a sufrir de golpe de calor debido a que los mini Split y climas de aire lavado sobre cargaban los transformadores y se generaban apagones que los dejaban sin luz y a expensas de las altas temperaturas.

Padres de familia de niños y jóvenes de nivel básico estuvieron de acuerdo con el envío de los estudiantes a clases virtuales, toda vez que en la mayor parte de las escuelas existe problemas ya que los transformadores no resisten la sobrecarga de los aires acondicionados.

1 / 2 los alumnos podrán terminar el ciclo escolar desde sus hogares para evitar un golpe de calor en los planteles educativos. 2 / 2 No se observaron estudiantes en los planteles educativos. ❮❯

En un recorrido realizado por Periódico La Voz por escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria se pudo contestar que las instituciones se encontraban cerradas y que los padres de familia no llevaron a sus hijos a clases.

Fue solo en algunas instituciones como la secundaria No.5 Harold R. Pape que se solicitó la presencia de los estudiantes para informarles sobre la manera en que se realizará el trabajo en línea.

El coordinador de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez Ramos mencionó que esta modalidad fue puesta en marcha para evitar problemas como el golpe de calor en los estudiantes, toda vez que existen problemas con el abasto de energía eléctrica por la sobre carga que generan los aparatos de aire.

Cabe mencionar que las instituciones educativas públicas trabajarán con sus estudiantes en línea mientras que en las particulares decidirán en cada plantel si de acuerdo a sus condiciones siguen trabajando en las aulas.