Aceptan trasladar niños a la frontera

Padres de familia ya desean que sus hijos reciban la vacuna contra el Covid-19 con el fin de no estar expuestos al virus cuando asisten a clases presenciales, el cincuenta por ciento están de acuerdo en que los menores sean trasladados a la frontera con Estados Unidos.

Aunque aún no se tiene información sobre cuándo será el proceso de vacunación o dónde se aplicará, la Secretaría de Salud ya cuenta con un censo de más de 68 mil niños en la región.

La señora Aracely de la colonia Aguilar mencionó que su hijo Martín de 9 años de edad se enfermó una vez de coronavirus, aunque no fue una situación grave si presentó síntomas y la familia tuvo que aislarse por quince días.

"Considero que es muy necesario para los niños ya que están en constante riesgo por el simple hecho de asistir a clases presenciales, se exponen a contagiarse. Es una buena opción ya sea que los vacunen aquí o si es necesario que los trasladen a Piedras Negras, si estoy de acuerdo"

Linda Gabriela Loera Ramos vecina del sector Oriente señaló que todas sus hijas se enfermaron de Covid-19, de 10, 9 y 17 años de edad, pero al traer sus defensas muy altas, les dio de forma leve. Cuando llegue el momento de vacunarlas ella preferiría que lo hicieran en la localidad y no enviarlas a la frontera con Estados Unidos.

"En particular, en mi casa tuvimos un deceso y como 30 personas contagiadas, gracias a las vacunas no me ha dado fuerte en esta última ola, tengo mis tres dosis".