Acercan la danza a San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- Hace algunos meses presentamos la historia de Margot Garza, una maestra de danza que ha luchado a lo largo de varios años para lograr su sueño de abrir su propia academia de baile. Al menos hasta ahora cuenta con 4 años ofertando cursos de baile en diferentes temporadas del año en la ciudad de San Buenaventura.

En esta ocasión, siendo la cuarta edición, se realizó la clausura del Curso de Verano Margot Dance con un rotundo éxito entre los asistentes.

Margot Garza cuenta con 24 años de edad y desde muy pequeña soñó con convertirse en una bailarina de ballet clásico.

“Fue un sueño que tuve desde niña pero lamentablemente en San Buena no existe apoyo para lograr este tipo de sueños así que tuve que desistir por un tiempo hasta retomarlo hace ya casi 10 años, cuando decidí aprender a pesar de que ya era un poco mayor y por tal motivo resultaba más difícil aprenderlo”.

“Fue un sueño que tuve desde niña pero decidí aprender a pesar de que ya era un poco mayor y por tal motivo resultaba más difícil aprenderlo”.

Nunca desistió de ese sueño. Al principio no contó con el apoyo de sus padres quienes pensaban que estudiar algo relacionado con la danza no iba a dejarle buenos ingresos en un futuro. Como los diferentes tipos de arte que existen, la creencia siempre ha sido que es muy difícil triunfar y poder vivir del arte. Así que Margot decidió mudarse a la vecina ciudad de Monterrey, donde tomó varios diplomados que la certificaron para ser maestra de danza y así cumplir su sueño de abrir una academia de baile.

“Yo quiero que las niñas de San Buena sí cuenten con la posibilidad de alcanzar sus sueños y llegar incluso más lejos de lo que yo llegué. Ya que esta es una disciplina que se enseña de preferencia desde que son bebés. Afortunadamente los tiempos han cambiado y los padres de familia ya apoyan este arte. Se dan cuenta que es bien aceptado por la sociedad y que siempre y cuando sea tu pasión, sí se puede vivir de esto”.

“Yo quiero que las niñas de San Buena sí cuenten con la posibilidad de alcanzar sus sueños y llegar incluso más lejos de lo que yo llegué.”

Durante el Curso de Verano 2018 la Academia Margot Dance contó con cerca de 35 niñas de edades entre 3 y 15 años, que muy profesionalmente presentaron cerca de 8 números de canciones con las que deleitaron a su público y demostraron que sus ganas de ser bailarinas son muy fuertes.

Entre los diferentes tipos de clasificaciones que hubo están: Baby ballet, acrodanza, strech y danza contemporánea.

“El reto fue grande, porque eran más de 30 niñas y solo algunas de ellas tenían experiencia, en realidad se empieza casi desde cero. Pero las niñas tienen mucho talento y lo más importante todo el deseo de participar, de hacer los ejercicios, de aprender, y de llegar a ser unas buenas bailarinas. Sigo diciendo que sin el apoyo de los papás nada de esto se podría haber realizado”.

Los orgullosos papás de las niñas que participaron llenaron el Auditorio Prof. Cuauhtémoc Cortez y felices grabaron y tomaron fotografías de la participación de sus hijas. Les obsequiaron regalos, flores y globos por el orgullo que representa subirse a un escenario y bailar para el público.

“Estoy feliz de ver el esfuerzo de tres semanas de trabajo por fin concluido, espero cada temporada continuar con estos cursos y que la gente de San Buena sigua apoyando y trayendo a sus hijas a estas clases cuya única intención es adentrar a las niñas al mundo tan mágico de la danza. Todo el equipo que integramos Margot Dance, estamos muy agradecidos del apoyo que hemos recibido y continuamos hasta que se nos permita”.