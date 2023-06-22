Acertado suspender clases presenciales

Como acertada fue la decisión tomada por el titular de la Secretaría de Educación Pública en Coahuila, Francisco Saracho Navarro, de suspender las clases presenciales por el resto del ciclo escolar, y que sea en línea o a través de cuadernillos de trabajo, hasta el cierre del ciclo escolar que también se adelantó para los primeros días de julio.



La directora de Educación Municipal, Gladys Villarreal, informó que recibió un oficio por parte de la Subsecretaria de Educación Básica, que encabeza, el Subsecretario, Jorge Alberto Salicido Portillo, en donde se hace el anuncio, que debido a la intensa ola de calor que azota la región, con temperaturas que superan los 40 grados, se suspenderán las clases presenciales en todos los centros educativos del estado, esta medida entró en vigor desde ayer jueves 22 de junio y hasta el final del ciclo escolar.

Esta suspensión de clases presenciales, tiene como propósito salvaguardar la salud de estudiantes, maestros y personal administrativo, debido a que muchos equipos como minisplits, aparatos de aire húmedo y otros, comenzaron a fallas o simplemente dejaron de funcionar, haciendo que permanecer en el salón u oficinas, se tornara insoportable.

En la decisión de suspender las clases presenciales, participaron: los directores de los diferentes niveles educativos, los que a su vez abordaron el tema de las graduaciones, que estarán sujetas a la decisión de los padres de familia y los directivos de los planteles, quienes deberán asegurarse de llevarlas a cabo en espacios ventilados, con sombra y en horarios de menor radiación solar.

La reciente medida aplicará a todos los centros escolares públicos de nivel básico en la entidad. En el caso de los colegios particulares, la decisión de suspender las clases presenciales será consensuada entre los directivos y los padres de familia, dijo la funcionaria.