Acosaba profesor a tres alumnas

Un profesor de la escuela Secundaria 5 Harold R. Pape acosó a alumnas de diversos grados, intentó besar a una alumna de 13 años de edad diciéndole que él la quería y era su hija por el programa “Se buscan valientes”, a otra le pidió fotos íntimas porque tenía “curiosidad”. El docente será separado del cargo, dio a conocer el director del plantel.

Fue el sábado 5 de octubre cuando la estudiante de segundo grado acudió al plantel ubicado en la Zona Centro de Monclova junto a otros compañeros, integrantes del programa de la Secretaría de Educación Pública el cual busca eliminar el acoso y la violencia escolar entre los mismos alumnos.

El docente le pidió a una menor que le mostrara fotos desnuda.

El profesor le pidió a la alumna que se quedara porque quería mostrarle una canción que hizo especialmente para ella y que la practicara, sin embargo aprovechó para tenerla a solas, abrazarla e intentar besarla, la menor lo empujaba y le decía que no, a lo que él le respondía “yo sé que tú quieres” y forcejeaba para que lo besara.

La alumna logró quitárselo de encima y salió del salón, los días siguientes él le llamaba al celular para intentar arreglar las cosas y pedirle que no dijera nada, cuando ella le mencionó que le diría a sus papás, el maestro le escribía que no lo hiciera porque lo iban a correr, además de chantajearla recordándole que la había ayudado en la escuela y también le había dado ride.

Hay por lo menos otros dos casos de estudiantes que fueron acosadas por el profesor, a una de ellas le pidió permiso para guardar una foto íntima que estaba circulando entre los menores luego que el ex novio la ventilara, también le pedía ver las demás fotos porque “tenía curiosidad” y cuando ella se negó alegando que eran privadas, Raúl comentó que solo se las mostrara.

“Tampoco te quiero hacer sentir mal muñeca, mis más grandes respetos para ti, te quiero mucho, eres mi hija de Se buscan valientes. Ten mucho cuidado en quien confías ah y esto es pin pon, lo que aquí hablamos aquí se queda”, escribió a la jovencita.

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A otra alumna le dijo que tenía ganas de morderle los labios, estas conversaciones las obtuvo la última menor que fue acosada y quien informó de esto a su papá, quien se reunió ayer con el director, el encargado sindical, una psicóloga y la encargada de secundarias en la región centro para tomarle la queja y añadir las capturas de las conversaciones del maestro con las alumnas.

Le confirmaron que sería separado del cargo mientras que la familia interpone una demanda en su contra, además el día de hoy una psicóloga hablaría con ellos para ver cuántas más estudiantes fueron víctimas del docente.