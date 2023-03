Acoso: del amor al terror

Ramos de rosas, chocolates, atento, responsable, personalidad, fueron algunas características y detalles que conquistaron a Susana, bastaron tres semanas para que su expareja cambiara por completo y ahora se ha convertido en un infierno.

En el marco del día internacional de la Mujer, instancias que tienen como objetivo brindar atención integral, especializada y confidencial a mujeres en situación de violencia, para Susana se ha tornado una verdadera pesadilla al no encontrar la respuesta de autoridades a sus denuncias por hostigamiento y acoso sexual de quien en su momento la enamoro y después la continua atormentando con amenazas y publicaciones despectivas en las redes sociales.

La historia que a continuación se relata data del año 2021. Por razones de seguridad de la afectada se le pondrá un nombre ficticio en este caso "Susana".

Una perturbadora obsesión ha provocado que Susana perdiera la visión de su ojo derecho causado por el estrés que ocasiona el acoso de su ex pareja. Julio de 42 años de edad con domicilio en la colonia Guadalupe de Monclova continua aferrándose a un amor que no es correspondido, después de enamorar a Susana para posteriormente perderla por sus cambios de humor, continua insistiendo pero ahora con amenazas de asesinar a su esposo y colocar una manta frente a la escuela donde estudia su pequeña hija. Susana teme por su integridad y la de su familia.

"Me separe de mi esposo, él estuvo dos años en Tulum en el tiempo que estuvimos separados, inicie una relación con Julio, pero no transcurrió el mes y decidí terminar la relación, a partir de ahí se volvió esto en una pesadilla"

Comenzó por agredirme en sus redes sociales, incluso subía fotografías de una mujer y les enviaba mi dirección a hombres para que me buscaran porque yo era una ..." Relató llorando.

En exclusiva para Periódico la Voz Susana, reveló que aun cuando termino su relación con Julio, este continuaba enviando arreglos florales, chocolates incluso cajas de vino y un pastel en el día de su cumpleaños, estos detalles los dejaba en casa de su mama, pero ella no los aceptaba y lo regresaba.

Interpuso la denuncia en la agencia del Ministerio Publico para que ya no le insistiera y le señalaron que no había delito que perseguir, que no se puede señalar a una persona solo por enviar flores y en tono de burla le pedían que les pasara su número para que los detalles se los hicieran llegar a la MP.

"Yo tengo como hobbie salir a correr, y como en las películas me lo encontraba en todos lados, afuera de mi negocio hay locales de diferentes cosas, electrónicas, reparación de bicicletas y casualmente ahí iban a que le arreglaran una televisión, o alguna bicicleta, me rondaba todos los días." Expresó.

La situación comenzó a agravarse cuando Julio uso violencia contra su propia madre, arrojándola desde las escaleras, ya se tuvo la audiencia inicial pero no procedió nada porque faltaban pruebas y se requerían testigos que hubieran presenciado la agresión, por lo que solo se le puso una orden de restricción. Estos hechos se registraron hace unas semanas atrás.

"Julio siempre le grita que la odia, él es muy conocido en Monclova y todo mundo sabe que odia a su mamá y ahora él publica que somos nosotros quienes queremos agredir a su mamá" exclamó llorando.

Después de acudir a instancias como el Centro de empoderamiento de la Mujer, se percató que su denuncia es solo por violencia familiar, sin embargo ella sufre de acoso, hostigamiento sexual, Julio busca que Susana regrese de nueva cuenta con él para casarse.

Al momento autoridades no han hecho validos los protocolos para aplicar la Ley Olimpia la que va encaminada a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.