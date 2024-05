Acreedores no firmaron convenio

La quiebra de Minera del Norte (MINOSA) se dio debido a que no se presentaron las firmas de los acreedores en el convenio que presentó la empresa, por lo que no cumplió con el 50 por ciento más uno.

Lo anterior lo dio a conocer el abogado del grupo de acreedores Héctor Garza Martínez, quien mencionó que la empresa presentó el convenio concursal en el que establecía que el 91 por ciento de los acreedores aceptaron el acuerdo, pero este fue rechazado debido a que en las hojas no aparecen las firmas de los acreedores.

Al no contar con este requisito se incumplió con el artículo 157 de la ley de Concursos Mercantiles y por eso el juzgado decidió no aprobar el convenio y mandar a la empresa a la etapa de quiebra.

Señaló que a pesar de esto no se puede decir que la empresa mintió, sino que a juicio del Juez, la promoción que contiene el convenio no fue suscrita y no cumple con requisitos del artículo 157.

Indicó que este dictamen aún puede ser apelado por la empresa, los acreedores, incluso por trabajadores que se sientan agraviados, en donde se puede interponer un recurso, un amparo y llevar el proceso a salas superiores.

Comentó que por el momento, lo que sucederá, es que la empresa se pondrá en remate, con el fin de que se cubra el pago de los trabajadores y acreedores, con los productos y bienes de la empresa.

Señaló que si bien, la quiebra es un punto que se trató de evitar, no todo es malo, ya que esto representa la certeza jurídica para los trabajadores, para el pago de lo que se debe o la oportunidad de que alguien más la adquiera y retome la operación.

Descarto que este proceso impacte en el tema de Altos Hornos de México, el cual dijo es independiente y confían que a pesar de no contar con las empresas proveedoras, siga el interés por adquirir una de las principales acereras a nivel nacional.