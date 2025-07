Música y karaoke regresan al Banco del Bienestar de Monclova

El sonido de las voces y la música volvió a llenar el aire este viernes en la sucursal del Banco del Bienestar, ubicada sobre la calle De la Fuente, en pleno Centro de Monclova.

Tras una pausa obligada por una tragedia ocurrida meses atrás, el karaoke regresó para dar ánimo y color a la jornada de entrega de pensiones para adultos mayores.

"¡Arriba los adultos mayores!", gritó con entusiasmo Carlos Martínez, quien tomó el micrófono y entonó con pasión un tema de Vicente Fernández, arrancando aplausos de los presentes. Carlos no solo canta: también colabora trasladando a beneficiarios del programa al banco. "Me dieron chance de estar aquí afuera para ayudarles con el transporte, pero también me gusta cantar, y lo hago para que se animen", compartió con una sonrisa.

La actividad, sencilla pero significativa, busca transformar la espera en una experiencia más amena y humana para quienes acuden por su apoyo económico. La música se convirtió en un puente de alegría, en especial para quienes, pese al calor o la fila, agradecen cada pequeño gesto de atención.

El regreso del karaoke y la importancia de iniciativas como esta, que fortalecen la cercanía entre la institución y los adultos mayores. "Es una manera de reconocerles todo lo que han dado. Merecen un trato digno y alegre", señaló.

La respuesta fue positiva tanto por parte de los beneficiarios como del personal del banco, quienes, entre sonrisas y palmas, dieron vida a una jornada que, más allá del trámite, se convirtió en un momento para compartir, cantar y sentirse acompañados.