Síndico de AHMSA bajo sospecha por beneficiar a la empresa con tercera compañía extranjera

Hervey Valenzuela, ex obrero de Altos Hornos de México, denunció que el síndico de AHMSA estaría buscando beneficiar a la empresa a través de una tercera compañía extranjera, con el fin de extraer activos valiosos que aún permanecen dentro de las instalaciones, fuera del proceso de quiebra.

"Sabemos que todavía existen adentro 800 planchones Chorreadura que valen miles de millones de dólares", aseguró Valenzuela, quien advierte que todo movimiento parece ir enfocado a favorecer a la empresa y no a los trabajadores.

Señaló que ha habido ofrecimientos hechos por personajes en reuniones realizadas en Saltillo, convocadas por un intermediario llamado Juan Ávila, quien —según Valenzuela— ha operado del lado del síndico. "Esa tercera compañía es para sacar todos los activos que estén... no traigo ahorita el nombre, pero es de Estados Unidos", declaró.

Según su testimonio, en una reunión sostenida con extrabajadores (no activos), se ofrecieron entre cinco y seis millones de dólares mensuales para facilitar la extracción de estos activos. "Esa propuesta ya la habían hecho hace año y medio a trabajadores activos, pero no pudieron con ellos, por eso ahora buscan involucrar a los que ya no están en la planta", dijo.

Valenzuela aseguró que esa compañía no podrá ser contratada hasta que la jueza Ruth lo autorice, y subrayó que los activos que se pretenden mover no están considerados dentro del proceso de quiebra ni del peritaje realizado. "Eso es para el beneficio propiamente de ellos", concluyó.