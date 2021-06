Actúa Ecología contra granjeros

Coahuila

Advierten sanciones por fétidos olores de criaderos de gallos, cabras y cerdos.

La presencia de animales de granja en las zonas habitacionales, están prohibido, por lo que se hace la recomendación a los propietarios, instalarlos en un lugar adecuado, fuera de la mancha urbana.

El departamento de Ecología municipal, actúa contra los propietarios de animales de granja, cuyos criaderos están dentro de la mancha urbana, el jefe de Ecología en esta ciudad Gerardo Flores, dijo que los malos olores que despiden estos criaderos de gallos, cabras y cerdos entre otros animales, pueden afectar la salud de los vecinos.

El funcionario dijo que se han recibido varias las quejas por parte de los vecinos, que han denunciado que ya no soportan el olor, que despiden estos animales, solicitando la intervención de las autoridades, que tan pronto como se han recibido las denuncias envía a los inspectores a su cargo verificar la denuncia, visitando los domicilios donde se ubican estos criaderos.

Informó que el procedimiento en primera instancia consiste en dialogar con los propietarios, para que trasladen a sus animales a un punto que sea el adecuado, y no causen molestias a los vecinos, dando para ello un tiempo razonable, a los animales, en caso de no cumplir, se aplica una sanción contemplada dentro del reglamento de Ecología, donde establece que no se puede tener animales de granja dentro de la mancha en unidades habitaciones.

La respuesta de los dueños de estos animales de granja, ha sido positiva, aceptando reubicar a sus animales, y solicitaron un plazo que va de los 15 a los 20 días para encontrar un lugar adecuado donde no se moleste a los vecinos y puedan dejar a sus chivas, gallinas, cerdos, patos o cualquier animal que tengan en sus domicilios.

Gerardo Flores dijo que por lo general este problema de animales de granja en las colonias, se presenta al oriente de la ciudad y otros más en Estancias de Santa Ana, pero afortunadamente después de hablar con los propietarios han aceptado y cumplido con el retiro de sus animales de las zonas habitaciones.

El jefe de Ecología dijo que también están atendiendo todo tipo de situaciones relacionadas con los negocios que tenían como habito dejar que se acumulará la basura fuera de los contenedores, creando un foco de infección, a muchos de ellos se les tuvieron que aplicar sanciones porque no estaban tomando en serio las recomendaciones de mantener libre de basura el área externa de sus negocios.