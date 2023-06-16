Actualizan programa de desarrollo urbano

En un esfuerzo por promover un crecimiento ordenado y beneficioso para los municipios de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, ayer se llevó a cabo la reunión para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la zona Metropolitana, la reunión fue encabezada por el alcalde Dr. Mario Dávila y el coordinador general de Gestión Urbana, de Zonas Metropolitanas del Estado, Rene Ojinaga.

En esta reunión se contó con la participación de los alcaldes de los cuatro municipios: Dr. Mario Dávila Delgado, alcalde anfitrión de Monclova; Hugo Lozano Sánchez, alcalde de San Buenaventura; Dr. Juan Antonio Garza García, Alcalde de Castaños; y en representación del alcalde de Frontera, Cecilia Martínez Ballesteros, todos ellos se reunieron con el mismo objetivo, establecer un marco de colaboración y coordinación para el desarrollo de la región.

Correspondió al coordinador general de Gestión Urbana, de Zonas Metropolitanas del Estado, Rene Ojinaga, dar las explicaciones correspondientes a este programa, con el fin de establecer políticas y directrices que orienten el crecimiento de la zona Metropolitana de manera planificada y acorde a las necesidades y características de cada municipio.

El alcalde Mario Dávila, dijo al respecto, “Somos una zona conurbada, donde se requiere trabajar juntos en muchos sentidos y el tema del desarrollo urbano es uno de ellos, porque si no es regulado, y ordenado, provoca muchos problemas y con este proyecto cada municipio con su forma de crecimiento y desarrollo y la asesoría del Gobierno del Estado, se podrá tener orden”, señaló.

Durante la reunión, los alcaldes expresaron su compromiso para trabajar de manera conjunta, a fin de lograr un desarrollo equilibrado en la región, resaltando la importancia de promover proyectos y políticas que fomenten un crecimiento metropolitano ordenado.