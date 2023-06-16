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Coahuila

Actualizan programa de desarrollo urbano

En un esfuerzo por promover un crecimiento ordenado y beneficioso para los municipios de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura.

Por Staff / La Voz - 16 junio, 2023 - 11:30 p.m.
El alcalde Dr. Mario Dávila y el coordinador general de Gestión Urbana, Rene Ojinaga, encabezaron la reunión para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la zona Metropolitana, en beneficio de los municipios de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura.
El alcalde Dr. Mario Dávila y el coordinador general de Gestión Urbana, Rene Ojinaga, encabezaron la reunión para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la zona Metropolitana, en beneficio de los municipios de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura.

En un esfuerzo por promover un crecimiento ordenado y beneficioso para los municipios de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, ayer se llevó a cabo la reunión para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la zona Metropolitana, la reunión fue encabezada por el alcalde Dr. Mario Dávila y el coordinador general de Gestión Urbana, de Zonas Metropolitanas del Estado, Rene Ojinaga.

En esta reunión se contó con la participación de los alcaldes de los cuatro municipios: Dr. Mario Dávila Delgado, alcalde anfitrión de Monclova; Hugo Lozano Sánchez, alcalde de San Buenaventura; Dr. Juan Antonio Garza García, Alcalde de Castaños; y en representación del alcalde de Frontera, Cecilia Martínez Ballesteros, todos ellos se reunieron con el mismo objetivo, establecer un marco de colaboración y coordinación para el desarrollo de la región.

Correspondió al coordinador general de Gestión Urbana, de Zonas Metropolitanas del Estado, Rene Ojinaga, dar las explicaciones correspondientes a este programa, con el fin de establecer políticas y directrices que orienten el crecimiento de la zona Metropolitana de manera planificada y acorde a las necesidades y características de cada municipio.

El alcalde Mario Dávila, dijo al respecto, “Somos una zona conurbada, donde se requiere trabajar juntos en muchos sentidos y el tema del desarrollo urbano es uno de ellos, porque si no es regulado, y ordenado, provoca muchos problemas y con este proyecto cada municipio con su forma de crecimiento  y desarrollo y la asesoría del Gobierno del Estado, se podrá tener orden”, señaló.

Durante la reunión, los alcaldes expresaron su compromiso para trabajar de manera conjunta, a fin de lograr un desarrollo equilibrado en la región, resaltando la importancia de promover proyectos y políticas que fomenten un crecimiento metropolitano ordenado.

 

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