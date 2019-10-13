Actualizará PRI su padrón nacional 

El PRI a nivel nacional firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral para el uso la actualización del padrón del partido a través de la aplicación del órgano electoral, y definir el número de militantes a nivel nacional, proceso en el que ya se tiene un importante avance en Coahuila.

La Secretaria General del PRI, Carolina Viggiano estableció el convenio con el INE, esto con la finalidad de actualizar el padrón y definir el número de militantes, como uno de los requisitos que establece el órgano electoral.

Este será un procesos que se llevará por medio de la aplicación del INE que permitirá hacer el proceso de manera más rápida y sencilla, pero se respetará el proceso de afiliación que ya se realizó en Coahuila.

Alberto Medina Martínez, señaló que en el estado se tiene un importante avance, gracias al proceso que se llevó desde el pasado mes de marzo, en donde se registró a los militantes en el estado.

En Coahuila se registraron poco más de 300 mil priistas, sin embargo este proceso permitirá registrar a quienes se quedaron fuera y poder incrementar el registro.

Mencionó que el proceso que iniciará el partido a nivel nacional se enfoca principalmente en los estados en los que se tuvo poca participación y no realizaron sus registros, pero comentó que en la entidad ya no será necesario.

“Hubo municipios de Coahuila como San Buenaventura que tuvo mayor participación que estados completos, es por eso que este proceso se enfoca principalmente en estas entidades, porque nosotros ya hicimos el trabajo”.

El Presidente del PRI en Monclova señaló que ellos únicamente irán por las personas que no aparecieron en las listas, en las que se tuvo algún error en el registro o bien aquellos que por una u otra razón quedaron fuera.