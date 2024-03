Actuará PRONNIF contra anexos

Los centros de rehabilitación no pueden tener ingresados a menores de edad, como en el caso del anexo VIBE donde hay 5 menores, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) pasará el caso al área jurídica para que la instancia pueda actuar en este tipo de situaciones.

El señor Mario Jonathan Hernández Sánchez denunció el secuestro de su hijo de 13 años, quien fue ingresado en el Centro de Rehabilitación Vibe hace once días por decisión unilateral de la madre del menor.

A pesar de los esfuerzos del padre y la intervención de la Policía de la PRONNIF, las autoridades del centro se habían negado a entregar al adolescente, fue hasta la mañana de ayer viernes que el niño fue liberado para ser atendido por la procuraduría.

Tras liberar a un niño de 13años del anexo VIBE, para que la Pronnif trabaje en restituir sus derechos a vivir en familia y a la educación, y de ahora en adelante poner mayor atención.

Martha Herrera señaló que un menor de edad no puede ser anexado ya que se vulneraron sus derechos fundamentales de vivir en familia así como a la educación, lo que se le explicó a la madre de familia.

"Nosotros tenemos que intervenir antes de canalizar a cualquier institución, a mí me manejan que el adolescente fue anexado no por drogas sino por conducta y esto no debe de ser, ya que los papás se deben hacer cargo de sus hijos y buscar las instituciones pertinentes para canalizarlos y evaluar la situación, como ayudarlos a sobrellevarla"

La subprocuradora externó que incluso si se detecta que el menor consume drogas se cuenta con otras instituciones como Capa para que lo atienda, Caif o mediante sesiones con Alcohólicos Anónimos, además es fundamental que los procesos que lleven los niños sean en un entorno familiar para que puedan sobrellevarlo.

La Pronnif procedió a realizar la investigación social y escuchar al menor para restituir sus derechos mediante la canalización, familia de apoyo y más alternativas para evitar volver a vulnerar sus derechos.

Menciono que los anexos no están regulados y es por eso que se han presentado muchas situaciones en ellos, además, tienen internados a adolescentes y la Pronnif no se entera ni familiares acuden a pedir apoyo.

"Los mezclan con adultos y no debe de ser así, yo le comentaba a su mamá que estaba incurriendo en una vulneración a su hijo, si el padre se quiere hacer cargo tiene todo el derecho, nosotros como procuraduría debemos de velar por esto, lamentablemente a veces no nos llegan estos casos a nosotros"

Sin embargo, dijo que como subprocuradora no le corresponde actuar contra los anexos pero se pasaría el caso al área jurídica y que se puedan trabajar en políticas públicas que ayuden a intervenir a la Pronnif.