Actuarán en contra de InDriver y One Movility

El Congreso del Estado emitió un exhorto a los ayuntamientos de Coahuila para que actúen en contra de las unidades de plataformas como InDriver, One Movility, entre otras, que no estén operando dentro de la legalidad.

Javier Hernández del Ángel Secretario General de la Federación de Transportistas de CTM informo que él pasado martes se emitió el exhorto por parte de la Cámara de Diputados en el estado, en la que se pide a las autoridades que se aboquen en el tema de la regularización de los unidades que prestan sus servicios a través de plataformas.

Desde pasado mes de octubre se autorizó en el estado, el trabajo de servicios de plataforma como InDriver, sin embargo hasta el momento el número de vehículos que se han registrado ante la Subsecretaría de Transportes es mínimo.

Es por ello que se emitió este exhortó con el fin de que los dueños de vehículos obtengan su registro y trabajen en la legalidad, y sobre todo en condiciones que garanticen la seguridad de los usuarios.

A nivel regional únicamente 14 unidades se han registrado, en lo poco más de 3 meses en los que se autorizó el registro, de las más de 200 unidades que circulan en la localidad con esta aplicación.

Hernández del Ángel señaló que se pedirá al Presidente Municipal qué se actúe en contra de las unidades de plataforma, que operan sin registro para garantizar la seguridad de los usuarios.

"Si los dueños de carros se plataforma no se registran, es porque no quieren, no quieren pagar ningún impuesto o no cumplen con los requisitos, por lo que pedimos que se actué y se metan a todos en regla", indicó.