Acude Paredes a informe de diputada

El Alcalde de Monclova, ingeniero Alfredo Paredes López, felicitó a la diputada federal, Silvia Garza Galván, por su primer informe anual de actividades legislativas y por el gran compromiso demostrado, en favor de los monclovenses y en general, de todos los mexicanos, a través de sus iniciativas.

El munícipe dijo estar contento de acompañar a la diputada Federal, que ha trabajado en diversos temas, pero en particular en aquellos relacionados con el medio ambiente y cambio climático, que a todos preocupa por los cambios inéditos en el comportamiento los fenómenos meteorológicos que se han presentado en los últimos tiempos.

Paredes López, comentó que informar sobre su trabajo ante los monclovenses, habla bien de la participación ante el congreso y da la cara, porque sabe que está cumpliendo con aquellos que le dieron su confianza y la muestra está, en que muchos ciudadanos acudieron al museo Coahuila y Texas, para acompañarla.

Dijo, que en Monclova se ha trabajado por parte de las autoridades municipales, por conservar el medio ambiente, reforestando, manteniendo la ciudad lo más limpia posible, así como promover la clasificación de la basura, de acuerdo a su composición, y el trabajo de la diputada viene a reforzar este esfuerzo”, dijo el alcalde.

Momentos antes del informe de la diputada federal, el alcalde Alfredo Paredes López, dialogó por algunos momentos con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido Acción Nacional, Marko Cortéz y con la diputada Silvia Garza, momentos en los que intercambiaron impresiones sobre el trabajo realizado por la legisladora.