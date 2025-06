Acuden a votar con ‘arcodeón’

Ciudadanos acuden a las urnas con acordeón para emitir su voto, como parte del movimiento que se realizó a través de los diferentes partidos políticos, con el objetivo de favorecer a sus candidatos al Poder Judicial.

Durante la votación del día de ayer fue evidente la movilización que se realizó por parte de las estructuras partidistas, que tuvo como resultado una mayor participación en las urnas.

Sin embargo, los ciudadanos acudieron bajo una indicación, en donde se les hizo entrega de un “acordeón”, para que supieran como votar, de acuerdo a los intereses de cada uno de los partidos.

En el caso de MORENA el documento se distingue con la frase “La Transformación llega con esta lista”, en el caso de otro partido el documento se distingue con la frase “Voto pensado” y se distribuyó entre los beneficiarios de los programas sociales.

En ambos casos se especificaba los números de los candidatos para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral, Magistrados de Circuito y Juez de Distrito, en el tema federal, así como las planillas por las que se debería de votar en el contexto local.

Al respecto la Vocal de la Junta Distrital del INE señaló que se detectaron estos documentos con los que ingresaron los ciudadanos a las casillas, sin embargo señaló que como tal no se les podía retirar, ya que no se tiene establecido en los lineamientos.

Reconoció que de acuerdo a la ley, ningún partido político, ni representante ni institución, puede repartir este tipo de acordeones, ya que se tomaría como propaganda política, sin embargo, no se puede impedir que las personas acudan con este apoyo.

“Hay personas que efectivamente están acudiendo con algún documento, el funcionario no puede solicitarle que no acuda con él o no puede quitárselo, porque no podemos evitar que alguien entre con ellos, porque pueden ser hecho por él mismo o no podemos corroborar quién se lo entregó o si se lo dieron”, indicó.