Acuden más de 250 a jornada del empleo

Se tuvo una buena respuesta en la Jornada del Empleo que realizó el día de ayer el Servicio Nacional del Empleo (SNE), donde se tuvo una afluencia de 250 personas en busca de una de las vacantes que se ofertaron.

Desde temprana hora acudió la población que está en busca de empleo, para entrevistarse de manera personal con los representantes de las empresas.

Edna Miroslava Heredia Alarcón, Coordinadora Regional del SNE informó que en total se tuvo un registro de 250 solicitantes, que acudieron a presentar su solicitud con una o varias de las empresas.

El 75 por ciento de las personas que acude a las jornadas consiguen un empleo.

En total se tuvo la participación de 9 empresas entre las que se encuentra Del Sol, FAMISA, CARE, Cimaco, Sedegral, Blue Point, Proveedora Comercial, entre otras, con cerca de 250 vacantes en total.

Informó que todas las empresas que participaron establecieron el compromiso de contratar personal, en algunos casos como el de Sedregal requería de contratación inmediata, por lo que en poco tiempo se verán los resultados de esta jornada.

Señaló que acuerdo a los datos que se tienen de las anteriores jornadas, el 75 por ciento de las personas que acuden se colocan durante las primeras semanas, ya que es más rápido el proceso de reclutamiento y selección, lo que es un resultado positivo.

Además de las 250 vacantes que presentaron las diferentes empresas, el Servicio Nacional del Empleo puso a disposición de la ciudadanía las 650 vacantes que se tienen dentro de la bolsa de empleo.

Heredia Alarcón comentó que se está programando realizar otra jornada dentro de 15 días en el sector Oriente, con lo que acercarán las opciones de trabajo que se tienen, a la población de este sector y así continuarán cada 15 o 20 días.