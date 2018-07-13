Acuerda Secc.147 con Jefe del IMSS

El Director del Seguro Social estableció el compromiso para mejorar la actitud del jefe de Segundo Piso con los pacientes, familiares, así como con representantes de la Sección 147, ante los reclamos que los dirigentes sindicales hicieron en contra del médico Jaime Pérez Pérez.

Gerardo Mireles Castillo, secretario general de la Sección 147.

Gerardo Mireles Castillo, secretario general del Comité Local de la Sección 147, indicó que tras la reunión que sostuvieron con el director Max Elguezabal Mendoza, se acordó que se dialogaría con el médico para que cambie de actitud y tuviera un buen trato con pacientes y familiares.

Señaló que lo que ellos buscan es que se cambie la actitud del médico que trata de manera déspota a los familiares y pacientes y se niega a dar información a los comisionados ante el Seguro Social.

“Nosotros nada más pedimos que el doctor cambie su actitud, pero sobre todo que mantenga informado a los familiares de la situación de los pacientes y tratamientos, ya que se niega a dar cualquier dato que la familia necesita para tranquilizarse”.

El líder sindical indicó que Max Elguezabal hizo el compromiso de hablar con el médico, por lo que se espera que cambie su comportamiento, pero de no ser así continuarán con los reclamos ante el IMSS a nivel local como estatal.