Acusa al IMSS de dejarla ciega

Luego de esperar por más de un mes su traslado de Monclova a Monterrey para la operación de un tumor en la cabeza, finalmente ayer una paciente de 42 años fue enviada con el especialista a la Sultana del Norte, donde le advirtieron que debido a la demora, el tumor lesionó gravemente sus ojos y perderá la vista para siempre.

“Este caso era urgente, los médicos te debieron trasladar de inmediato para operación”, lamentó el neurocirujano de la Clínica en Monterrey que atendió a Sandra Lorena Martínez de 42 años.

Cabe señalar que tan rápido se dio a conocer en medios de comunicación la falta de responsabilidad de los especialistas en Monclova, se agilizó el traslado de Sandra Lorena Martínez a la ciudad de Monterrey, pero llegando recibió una noticia devastadora.

Y es que, debido a que su trasladó demoró un mes, el tumor creció tanto que dañó el nervio óptico y no podrá recuperar su vista jamás.

La madre de familia quien habita junto a su esposo Paulo Vásquez en la colonia Miguel Hidalgo ahora no puede caminar ni ver a consecuencia de los malos tratos que le dieron en la clínica 7 del Seguro Social, asegura su familia.

“Yo no entiendo porque no la trasladaron, ahorita no se puede hacer nada, se tardaron demasiado tiempo, el tumor le afectó sus corneas” fueron las palabras que el cirujano le dijo a la familia de Sandra Lorena.

Efectivamente se someterá a la mujer a cirugía para retirarle el tumor de su cabeza, sin embargo eso no garantizará que vuelva a ver nuevamente.

La operación puede ejecutarse en algunas dos semanas más, pues Sandra está en lista de espera en el nosocomio en mención, donde le aseguraron retirarán el tumor para no generar más afectaciones, pero la visión nunca volverá.

Claudia Verónica Vázquez cuñada de la afectada, informó de todo lo que notificaron los médicos a su hermano, esposo de Sandra Lorena.

“Mi hermano se encuentra muy angustiado, molesto, porque por falta de atención en su trabajo primero dejaron inválida a mi cuñada y ahora ciega, todo por las negligencias del IMSS”.

Hace dos años atrás, Sandra Lorena fue intervenida quirúrgicamente y le retiraron su vesícula, esa ocasión el personal médico de la clínica 7 no le retiró a tiempo un catéter de su espalda y a raíz de las molestias que causó, ella dejó de caminar.

“ya la dejaron inválida, ahora ciega ¿qué sigue?, ¿la quieren enterrar?” fueron las palabras de su desesperado esposo, que no recibía la ayuda necesaria de las autoridades del Seguro Social en Monclova.

“Solo un milagro puede devolverle la vista” dice con la tristeza y rencor la familia de Lorena, quien culpa directamente a los empleados de la clínica 7 de las consecuencias de salud que tiene Sandra.

La afectada, aún no sabe la magnitud de su problema debido a que no puede abrir los ojos a consecuencia del incremento considerable del tumor, ella piensa que tras la operación volverá a ver normalmente.

“Está muy nerviosa, va a ser un golpe muy duro, porque jamás va a volver a ver” mencionó Paulo Vázquez vía telefónica desde Monterrey.

Aseguró que son dos negligencias las que han cometido en la clínica 7 con su esposa, que a sus 42 años no puede caminar y ahora no puede ver.

Paulo se encuentra desesperado, lleno de coraje e impotencia, al cuidado de su esposa y en busca de un albergue en Monterrey, desde poco más de 30 días dejó de trabajar con permiso de la constructora donde se desempeña, teme que le cancelen el seguro social y su esposa quede sin atención médica.

Actualmente posee el número de cuenta 4915 6664 1166 9108 a nombre de Paulo Vázquez Ramos de la sucursal Banorte.

Ya la dejaron inválida, ahora ciega ¿qué sigue?, ¿la quieren enterrar?”

Paulo Vázquez Esposo de Sandra

Solo un milagro puede devolverle la vista”

Familia de Lorena

SE ENCUENTRA DESESPERADO

Paulo, se encuentra desesperado, lleno de coraje e impotencia, al cuidado de su esposa, desde hace poco más de 30 días dejó de trabajar con permiso de la constructora, teme que le cancelen el seguro social y su esposa quede sin atención médica.

Su número de cuenta es: 4915 6664 1166 9108 a nombre de Paulo Vázquez Ramos de la sucursal Banorte.

SON DOS NEGLIGENCIAS Paulo Vázquez aseguró que son dos negligencias las que han cometido en la clínica 7 con su esposa, que a sus 42 años no puede caminar y ahora no puede ver.