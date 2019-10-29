Acusan a 3 de homicidio

Al vencer el plazo de investigación en la causa 241/2019 por homicidio calificado por haberse cometido con alevosía en contra de José Fidencio Borrego hace ya casi 2 años, la defensa de uno de los implicados Juan Bernardo “M” pidió la reapertura en el plazo de investigación y de esta manera empatar la causa con los otros 2 implicados.

Esto con el fin de que se lleve un solo juicio con los 3 implicados en el homicidio, ya que actualmente cada uno de los involucrados lleva proceso por separado.

El día de ayer se retomó la audiencia de la causa penal 241/2019 donde la defensa de Juan Bernardo “M” solicitó al juez la reapertura del plazo de investigación a fin de allegarse de algunos datos de prueba que quedaron inconclusos en el primer periodo que se les otorgó.

Durante la audiencia también se pidió por parte de la defensa del imputado la declaración de una testigo del caso que ya ha participado con los otros implicados en el homicidio de José Fidencio Borrego, a quien ultimaron de un disparo en la cabeza cuando este caminaba por la avenida las Torres, hechos que quedaron registrados por cámaras de video en negocios cercanos.

El juez concedió la reapertura del plazo de investigación así como también que se interrogue a la testigo de este caso, esto último deberá ser en las instalaciones de la Fiscalía para dar seguridad a la testigo.

Además autorizó que a partir de la fecha se lleve el proceso para los 3 implicados en el homicidio en una sola causa y no se siga a cada uno por separado como se ha hecho a la fecha.