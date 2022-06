Acusan a Guardería de dar nalgada a bebé

Denuncian maltrato físico en la Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, la señora Elma Valdés indicó que una de las trabajadoras golpeó a su hijo de 3 años de edad y al darlo a conocer, la directora señaló que al no aparecer en los videos no pueden hacer nada al respecto.

La señora Elma Valdés Ortiz ha llevado a su hijo desde hace más de un año y jamás había pasado algo parecido, pero el pasado martes cuando recogió al menor de la guardería éste le dijo que le dieron una nalgada, por lo que al siguiente día fue a hablar con la directora Diana Gabriela González Ledezma.

"Me dijo que no se puede hacer mucho porque como esto pasó en un lugar donde no hay cámaras, en el área C1, no hay pruebas de ello. Decidí ir a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, donde me dijeron que si se podía hacer algo y que llevara al niño a revisión".

Además de esto, la madre de familia también hizo del conocimiento a la delegación en Saltillo como en la Ciudad de México mediante correos, ya que su hijo ya no quería ingresar a la guardería, logró tener una respuesta y enviar a una representante para tratar el tema.

Sin embargo, la trabajadora Claudia le echó la culpa a ella por no cuidar al menor y la Jefa Mirna Erika Avelino Bolaños solo le dio consejos de qué hacer como madre de familia, pero siempre beneficiando al instituto.

"No es posible que me eche la culpa a mí, si yo lo dejé en "buenas manos" para poder ir a trabajar tranquila, me volvió a decir lo mismo que la directora, que no podían hacer nada porque en los vides no se mostraba el golpe debido a los puntos ciegos".