Acusan a Morena de confundir a ciudadanos

Gerardo Martínez/La Voz.- El Coordinador del Frente Cardenista acusó a los simpatizantes de MORENA y afines al Presidente de la República, de engañar a la población con la recolección de firmas para la consulta que se contempla realizar el próximo año, al cambiar el concepto de revocación por el de ratificación, lo cual es un engaño.

Mario Garza Pérez hizo un llamado a la población para que no se confunda, ya que con la consulta se pondrá en consideración el que el Presidente de la República deje el cargo y no ratificarlo. Señaló que la Revocación de Mandato está establecida en el artículo 35, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo la ratificación, como se maneja, no aparece.

Durante los últimos días comenzaron a circular una serie de publicaciones de los afines de Movimiento de Regeneración Nacional, aludiendo la reelección de Andrés Manuel López Obrador, lo cual dijo es inconstitucional.

"Lo que nosotros pedimos es que cumpla (AMLO) su sexenio y que se vaya, es "debut y despedida", no tiene porque andar haciendo una consulta para ver si se queda o se ve, la Constitución es muy clara, es un periodo de 6 años, termina y se va".

Señaló que no permitirán que se dé la reelección, es un tema con el que se ha luchado por muchos años y no pueden permitir que se dé y mucho menos con alguien que ha causado un retroceso al país.