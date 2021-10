Acusan a Movimiento Ciudadano de uso indebido de recursos

Un total de 8 denuncias se han interpuesto ante la FEPADE en contra del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Danao de la Peña, por el uso indebido de recursos de campaña en el pasado proceso electoral, lo cual podría ascender a varios cientos de miles de pesos.

Ex candidatos de Movimiento Ciudadano así como ex integrantes del partido, interpusieron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, debido a que el dirigente en el estado, reportó ante el INE gastos de campaña en cada uno de los municipios, pero estos recursos no fueron entregados.

Tal es el caso de Rosa Linda Silva Sías ex candidata a la alcaldía de Frontera, en donde se reportó un gasto de campaña de 36 mil 593 pesos ante el Instituto Nacional Electoral, pero la ex candidata únicamente recibió 5 mil pesos.

En el caso de Monclova, el Comité Directivo Estatal reportó una asignación de 191 mil 727 pesos, sin embargo el candidato Gerardo Almaraz, no destinó recursos para la realización de su campaña.

A la denuncia de Rosa Lina Silva, se suman la de Oscar Maldonado, candidato a Diputado Federal por el tercer distrito, Soraya Arzola, candidata a la alcaldía de Castaños, Mireya Hernández, candidata a la alcaldía de San Pedro, así como el ex coordinador regional de Movimiento Ciudadano, Mario Garza, y los militantes David Carrillo y Gerardo Cepeda, con un total de 8 denuncias.

Para el la elección de alcaldes en 2021 se destinaron 759 mil 578 pesos para las campañas, esto adicional de lo que el INE asignó para las candidaturas a Diputados Federales, y de lo que sólo llegó una pequeña parte a los candidatos.

Mario Garza Pérez, ex coordinador regional señaló que ya se interpusieron las demandas y esperan que la autoridad actúe al respecto, ya que el recurso que se dio al partido para las campañas, no llegó a los candidatos.

Así mismo exigen la destitución de Alfonso Danao de la dirigencia estatal, lo cual ya fue presentado ante el Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano y piden que se lleve a cabo una nueva elección, en la que se tome en cuenta a los verdaderos militantes para la elección de los representantes del partido.