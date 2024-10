Acusan a padre de tocamientos contra su hija

Padre realiza tocamientos a su hija de 3 años de edad, su ex pareja Katerin García busca llegar hasta las últimas consecuencias pues el sujeto quiere seguir teniendo convivencias con la menor y sigue en libertad.

En entrevista para Periódico La Voz, mencionó que la primera vez que Erasmo Bladimir le realizó tocamientos a su hija fue hace dos años en el baño de la vivienda, la segunda vez fue cuando la pequeña tenía 4 años, un año después del suceso.

"La primera ocasión que me dijo lo que había pasado y que le temía al monstruo en su baño, me sorprendió mucho y fui a Pronnif para pedir asesoría, me dijeron que debía tener terapias para que tomara confianza y hablara. Nos mandaron con una psicóloga que dijo que no era cierto y que yo la estaba sobre protegiendo".

Mencionó que después de eso estuvo más al pendiente de su hija pero no le podía retirar las visitas y convivencia de su papá, fue en la segunda ocasión que la pequeña volvió a mencionar el comportamiento, que la madre de familia regreso a la dependencia, donde recibió un regaño por parte de las encargadas.

"Yo les dije que la especialista había desestimado el primer hecho y que no le podía prohibir las visitas a Erasmo".

Los de Pronnif empezaron a moverse más ya que su hija tenía conductas diversas y a muchos les contaba lo que había pasado, se le realizaron exámenes médicos ante la Fiscalía General del Estado, donde por fortuna se descartó la violación, pero si se acreditó que le realizaron tocamientos.

"Ahorita está llevando el proceso como una violación impropia, en diciembre del 2023 se realizó la primera audiencia en donde le dieron vinculación a proceso, pero con medida de brazalete electrónico que no le han puesto, está semana se tuvo otra audiencia, tuvo que pasar un año para que pudiera salir a la luz la demanda porque se llevó por secrecía y evitar que el huyera a Estados Unidos con su familia".

Señaló que el imputado no ha tenido contacto directo con su hija, pero sí se lo ha topado junto a su familia y la han llegado a amenazar echándole el carro encima. Incluso tuvo que cambiarse de domicilio porque antes vivían solamente ella y su hija, ahora vive con sus papás para tener más seguridad.

Señaló que seguirán hasta las últimas consecuencias ya que el Erasmo sigue en libertad y desea volver a tener una relación cercana con la menor de ahora 6 años, serán unos meses más cuando se retome la audiencia en su contra.