Acusan a Reyna de engañar a obreros

Trabajadores señalan que Alfredo Reyna Saavedra está engañando a todo mundo, después de buscar el apoyo del Sindicato Nacional Democrático para obtener un acenso y al mismo tiempo decir que es fiel a Napoleón Gómez Urrutia, en donde únicamente está viendo por sus intereses.

Después de que se dio a conocer que el Reyna Saavedra quien se ostenta como Presidente del Consejo del comité del Sindicato Minero, acudió al Sindicato Democrático para pedir que se le dé la oportunidad de buscar un puesto de confianza, el sindicalista lo negó y dijo que es fiel al Sindicato Minero.

Se le catalogó como hipócrita, después de reconocer que el Democrático tiene la titularidad al acudir a realizar un trámite y firmar la categoría de confianza, donde se tienen pruebas de ello, pero decir que sigue siendo del Minero.

Así mismo se le dijo que está traicionando a sus compañeros al abandonar el sindicato para buscar irse de confianza a la empresa que tanto ha criticado, pero esto no lo dio a conocer a Napoleón Gómez Urrutia en la visita que tuvo el día de ayer a Monterrey.

Señalan que Alfredo Reyna únicamente está viendo por su beneficio personal, lo cual dicen que no es malo, pero lo que se le criticó es que quiera engañar y decir a la gente que sigue en un movimiento cuando no es cierto.

Así mismo criticaron que acuda con los ex trabajadores de Teksid a impulsarlos para que sigan en su “lucha” y mantengan el paro fuera de la empresa, cuando es un trabajador que recibe su sueldo y prestaciones por parte de la empresa y donde las únicas personas que se ven afectadas son aquellos que están fuera de Teksid.

Reiteraron que no reprochan las aspiraciones para obtener mayor ingreso de Alfredo Reyna y está en su derecho a ser de confianza si pasa los exámenes que se le aplciarán, pero es un derecho que respalda el Sindicato Democrática que demostró que no hay represión desde el momento de recibir su solicitud.