Acusan a tatuador por daños

Una mujer acusó a través de redes sociales a su ex pareja sentimental de destrozarle su automóvil, mientras tanto el inculpado, quien es un conocido artista tatuador de Monclova, aseguró que no caerá en provocaciones.

Vanesa Hernández denunció a su ex pareja Armando Padilla de destrozar su vehículo el pasado 7 de febrero, esto sucedió cuando se encontraba sola en su domicilio alrededor de las 12:40 de la mañana.

Destacó que el vehículo estaba dentro de su cochera cerrada y con candado, fue atacado justamente el día que acababa de ponerlo en venta.

"Hago responsable a mi ex esposo, de cualquier cosa que me llegase a pasar, ya que el señor cuenta con medidas de restricción desde el lunes pasado que se le notificó la demanda de divorcio, si las pedí es porque sé de lo que es capaz y en el proceso yo pedí el vehículo de regreso", menciona la víctima.

Añadió que estaba harta de tener que cuidar su reputación después de todo lo que tuvo que soportar por muchos años, es fecha que la siguen hostigando mediante perfiles falsos de Facebook y mujeres con las que su ex pareja se involucró.

"Estoy cansada de callar, interpuse la denuncia correspondiente, pero si sucedió esto, nada me garantiza que yo no corra peligro. Lo material se soluciona pero ahora no se si podré estar tranquila en mi propia casa, ya que es donde hacíamos vida anteriormente".

Por su parte, Armando Padilla externo en su cuenta que tuvo conocimiento de lo que lo acusaba Vanesa y dijo no entender el porqué de sus declaraciones.

"Me he mantenido a raya de ignorar todo lo que hace y dice en redes, porque no somos "famosos". Esto solo es morbo, me están mandando mensajes sobre mi reputación, pero se lo que soy, se lo que fui", comento en Facebook el tatuador.

Señala que su arte no tiene nada que ver, lo que le perturba es el hecho de los problemas se pudieron arreglar en persona en lugar de exponerlo públicamente.

"En este tiempo he comprendido que si algo afecta a una persona es ignorarla a toda provocación. Los que me conocen saben que en este momento no soy lo que era".