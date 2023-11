Acusan de corrupto a funcionario de obras públicas

Un vecino de la colonia La Loma denunció al supervisor Obras Públicas y a un trabajador de Simas, ya que hace más de 4 meses dio una cantidad aproximada de los 20 mil pesos para que arreglaran el servicio de agua en su domicilio.

El afectado el señor Hermilio Gómez Sánchez señaló que hay demasiada corrupción en el departamento de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Monclova, señalando al supervisor René Pérez quien a su vez argumenta que su jefe Jesús Ballesteros "se pone muy loco y quiere más dinero".

"Me dan un presupuesto y luego me dan otro con el convenio tripartita entre Simas, el Ayuntamiento y la ciudadanía, yo compré en materiales 10 mil pesos en el mes de junio y René Pérez ya no me contesta las llamadas, quien antes me dijo que ya no anduviera acudiendo a la oficina porque él mismo me buscaría".

Mencionó que Daniel Chávez, trabajador de Simas, dijo que se tendrían que excavar 25 m para darle el servicio en su domicilio ubicado en la calle Juárez 1021 de la colonia La Loma, pero son solo 15 metros.

Además, el señor Hermilio pago otros 6 mil pesos en julio del presente años para a René Pérez quién dijo que los compartiría a Daniel Chávez, así mismo pagó 3 mil pesos de un contrato de compra venta notariado.

"Son muy blandos en el Ayuntamiento y no piden rendición de cuentas a sus encargados quiénes utilizan las unidades municipales para ahí cobrar a las personas".