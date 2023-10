Acusan de corruptos a policías de Castaños

La Cámara de Comercio convocó a rueda de prensa para denunciar actos de corrupción por parte de policías municipales de municipio de Castaños. Armando de la Garza comisionado de Turismo en la CANACO de Monclova informó que interpondrán una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, así mismo hacen el llamado al alcalde de esta localidad así como el Gobernador del Estado por pertenecer a la policía del estado como mando único.

Armando de la Garza denunció que el pasado martes, policías municipales se encontraban realizando un retén sobre la carretera 57 y detenían a turistas a quienes revisaban las cajuelas.

"Yo no me pare porque llevaba prisa y realizar mi viaje a Querétaro, había una mujer quien nos decía tu si, tu no y los orillaban curiosamente a los turistas, de regreso por Castaños ya no estaban en ese momento"

Relató que el día viernes a través de una página de información denunciaron de manera pública lo que estaba ocurriendo y al día siguiente recibo una llamada donde lo amenazaban.

"La idea con esta denuncia es apoyar a nuestro socio como Cámara de Comercio queremos tener una plática con el Alcalde y más arriba también porque ya es mando único y depende del gobernador la seguridad" mencionó el titular de Canaco Arturo Valdez.