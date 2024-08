Acusan de estafa a financiera automotriz.

Las quejas contra la financiera de autos Auto Fin Monterrey en Monclova no cesan. La última en denunciar fue Norma Juanita, quien asegura haber sido estafada por la empresa.

Norma Juanita, declaro que la financiera le ofreció un auto con condiciones atractivas, pero luego le informaron que no calificaba para el crédito debido a su edad. A pesar de haber pagado 48 mil pesos, la empresa solo le ofreció regresar la mitad de lo que había pagado al cancelar el contrato.

"Me hablaron y me convencieron para sacar un auto y firme contrato con ellos, di mi enganche asi como las seis mensualidades que me pedían, después de esto me llegaría mi unidad. Aun cuando cumplí con todos los requisitos, cuando me pregunta mi edad, me dicen que ya no califico y que me consiga un aval, o cancele el contrato, ellos me obligaron cancelar, y ahora dicen que me darán solo la mitad de lo que yo ya pague" exclamo molesta.

Esta no es la primera queja contra Auto Fin Monterrey en Monclova. Varios clientes han denunciado problemas similares, incluyendo falta de transparencia en los contratos y dificultades para obtener devoluciones.

La situación ha generado preocupación entre los consumidores y ha puesto en duda la legitimidad de la financiera. Las autoridades han sido notificadas y se espera que tomen medidas para proteger a los clientes y esclarecer las prácticas comerciales de la empresa.